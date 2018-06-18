فقد أجبرت أسراب البعوض الكبيرة في ملعب مدينة فولغوغراد الروسية، نجوم المنتخب الإنجليزي، على رش أنفسهم برذاذ خاص قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام تونس.

وقام عدد من النجوم الإنجليز، أمثال جيسي لينغارد ورحيم ستيرلنغ، برش أنفسهم برذاذ الفانيلا، أثناء الإحماء قبل المباراة، بهدف إبعاد البعوض.

وقالت صحيفة "ذا صن" إن نجوم المنتخب الإنجليزي تعرضوا "لهجوم" البعوض أثناء الإحماء، الأمر الذي سبب لهم ضيقا.

وأكد أحد المراسلين الإنجليز إنه ألغى ظهوره مباشرة خارج مقر المنتخب الإنجليزي في فولغوغراد، بسبب هجوم مكثف للبعوض، مما جعل الأمر يصبح "مشكلة كبيرة"، على حد قوله.

وتخوض إنجلترا مباراتها مع تونس مساء الاثنين أمام المنتخب التونسي.