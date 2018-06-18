وقدم منتخب تونس أداء بطوليا طوال 90 دقيقة، لكنه سقط في النهاية بخطأ ساذج استغله هاري كين مهاجم إنجلترا ليسجل الهدف الثاني من ضربة رأس.

وتقدمت إنجلترا مبكرا عن طريق كين، الذي استغل كرة ارتدت من يد معز حسن حارس تونس في الدقيقة 12، لكن منتخب "نسور قرطاج" تعادل في الدقيقة 35 عبر ركلة جزاء سجلها فرجاني ساسي.

وسجلت تونس أول هدف عربي في النسخة الحالية من المونديال، لكنها منيت بالخسارة العربية الرابعة بعد منتخبات السعودية ومصر والمغرب.

ويتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السابعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا، بعد أن اكتسح "الشياطين الحُمر" بنما بثلاثية نظيفة، في وقت سابق من الاثنين.