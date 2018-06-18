وبينت شكوى الاتحاد السعودي التحريض المستمر من bein sports القطرية في إثارة الكراهية بين الجماهير والشعوب في المنطقة، وتوظيف عملها لأغراض سياسية بعيدة كل البعد عن الرياضة.

وكشفت شكوى الاتحاد السعودية التعاطي الإعلامي السياسي المرفوض للقناة القطرية، بعد مباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، حيث يعد استمرارًا لتجاوزات كثيرة تتنافى مع قوانين الاتحاد الدولي التي تشدّد على وجوب النأي بالرياضة عن السياسة.

ودعا الاتحاد السعودي "الفيفا" إلى اتخاذ العقوبات المشددة تجاه القناة القطرية تجنيبًا لاستغلال الرياضة في أهداف سياسية مغرضة تشوه اللعبة وتضرب في أخلاقياتها. حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.