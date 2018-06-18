فقد تنبأ "سبارتاك" البالغ من العمر 7 سنوات بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتوقع الحيوان تحقيق بيرو مفاجأة كبرى أمام فرنسا بخسارة "الديوك" عندما يلتقيان في يكاترينبرغ في إطار مباريات المجموعة الثالثة الخميس.

وكان سبتارتاك قد تنبأ الأسبوع الماضي بفوز روسيا على السعودية، وهو ما تحقق على الواقع.

وخلافا للطريقة التي تتنبأ بها عادة الحيوانات التي تستخدم في التكهن بنتائج المباريات، تقول الحارسة أنا أندريشوك إن سبارتاك يتناول الطعام من الوعاء الذي يحمل علم المنتخب الذي "يتنبأ بخسارته".