وحققت السويد فوزا مهما على كوريا الجنوبية بهدف نظيف، لتتشارك صدارة المجموعة مع المكسيك التي صعقت ألمانيا حاملة اللقب، الأحد، وانتصرت عليها بالنتيجة ذاتها.

وبخصوص الحيلة التي استخدمها مدرب كوريا الجنوبية خلال المباريات الودية بتغيير أرقام اللاعبين، قال أندرسون إن معاونيه "شاهدوا مئات الساعات للمنتخب الكوري الجنوبي، لذا أعتقد أن لديهم فكرة واضحة جدا عن هوية اللاعبين، بصرف النظر عن أرقامهم".

ومن جهة أخرى، اعتبر مدرب السويد أنه لم تكن هناك حاجة للجوء إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء لفريقه، في مباراة كوريا الجنوبية.

ونقلت "فرانس برس" عن أندرسون قوله: "لم نكن بحاجة إلى تقنية المساعدة بالفيديو، فركلة الجزاء كانت واضحة جدا. كان من الجيد جدا استخدام هذه التقنية، لكن ركلة الجزاء كانت واضحة فعلا".

وأضاف المدرب المحلي: "استحوذ الكوريون على الكرة في منتصف ملعبنا في الدقائق العشر الأولى، لكننا قمنا بحل هذه المشكلة. ضغطنا بدنيا، وقمنا بتمرير كرات داخل المنطقة، كما أننا خلقنا فرصا عن طريق الكرات الثابتة. تحلينا بالصبر حتى حصلنا على ركلة الجزاء".

وتابع: "كانت مباراة بدنية جدا وصعبة جدا، كنا متعبين قليلا في النهاية لذا اضطررنا للدفاع أكثر، لكن شباكنا لم تستقبل أي هدف، ولعبنا مثلنا قررنا. أنا سعيد بالنتيجة والأداء وفخور باللاعبين. الشيء الوحيد الذي يؤسفني عدم قدرتنا على تسجيل المزيد من الاهداف. (المهاجم ماركوس) بيرغ أهدر العديد من الفرص لكن ذلك لا يقلقني، سيسجل في المباريات الأخرى".