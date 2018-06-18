وظهر كانتونا حاملا صورة نيمار بتسريحته الجديدة، وواضعا شعرية المعكرونة على رأسه، بهدف السخرية من النجم البرازيلي.

وكتب كانتونا معلقا على الصورة: "على طريقة نيمار.. سباغيتي آل دينتي"، وهو طبق السباغيتي الإيطالي الشهير.

وتصدرت صور تسريحة نيمار الجديدة الصحف الرئيسية في البرازيل، التي سخرت من التسريحة الغريبة، وتمنت أن تجلب الحظ للمنتخب البرازيلي في المونديال.

وصبغ نيمار شعره باللون الأصفر بطريقة غريبة، قبل انطلاق المونديال بأيام.

وفشل المنتخب البرازيلي في تحقيق الانتصار في مباراته الأولى بالبطولة، عندما تعادل مع سويسرا بنتيجة 1-1 في المباراة الأولى للفريق في المجموعة الخامسة.