وتسبب دي خيا بدخول الهدف الثاني للبرتغال في مرمى إسبانيا الجمعة، بعد أن أفلتت منه تسديدة كرستيانو رونالدو بطريقة غريبة.

وقال هييرو للصحفيين الاثنين: "نمنحه ثقتنا بشكل كامل. من خلال خبرتي أعرف أن لاعبي كرة القدم يحتاجون للشعور بالثقة ولا يتوقف هذا عند اللحظات الجيدة فحسب".

وأنقذ دي خيا فريقه مانشستر يونايتد من مواقف عصيبة مرارا، واختير أفضل لاعب في الفريق الموسم الماضي.

لكنه ارتكب أخطاء فادحة في 3 من بين آخر أربع مباريات خاضتها إسبانيا، وتسبب في أن تسكن شباكه مجموعة من الأهداف السهلة أمام سويسرا والأرجنتين.

وأضاف هييرو: "مر بوقت عصيب (دي خيا) لكن بإمكانه تخطي الأمر بمرور الوقت. حراس المرمى لديهم نفسية خاصة، وأحيانا ما يكون رد فعلهم غير متواكب مع الفعل".

وتابع: "دي خيا يحتاج إلى وقت ومساحة لالتقاط الأنفاس وتخطي الموقف.. كل اللاعبين بحاجة إلى الثقة وأنا أمنحهم هذه الثقة. يجب أن نعتاد على الجدل لأنه جزء من عملنا. لن يمنحه أحد أي شيء بالمجان ونحتاج للإنصاف معه".