ووفقا لوكالة "24 ساتا" الكرواتية، رفض مهاجم أي سي ميلان الإيطالي الدخول عندما طلب منه المدرب زلاتكو داليتش التبديل في الدقائق الأخيرة من مباراة كرواتيا أمام نيجيريا، التي حسمها الكروات بنتيجة 2-0.

وأكد داليتش الأنباء في تصريحاته بعد المباراة، عندما قال: "أنهينا المباراة دون إصابات لكن بمشكلة".

وتقول الأنباء إن داليتش والاتحاد الكرواتي قررا طرد كالينيتش من بعثة المنتخب، مما يعني إكمال الفريق البطولة بـ22 لاعبا فقط.

ومن المقرر أن يتحدث داليتش مع وسائل الإعلام اليوم لتأكيد الخبر، الذي لم يعلنه الاتحاد الكرواتي حتى هذه اللحظة.

وستلتقي كرواتيا مع الأرجنتين في مباراة "قمة" بالمجموعة الرابعة، مساء الخميس