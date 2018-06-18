وتوقع مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن يستعيد الفريقان الكبيران توازنهما عقب هذه البداية السيئة.

وأعرب مورينيو، عن سعادته بالنتائج، لكنه قلّل من احتمال الخروج المبكر لكلا الفريقين، وفق ما نقلت "رويترز".

وعن توقعاته بالنسبة للمباريات القادمة لهذه الفرق الكبيرة، قال مورينيو :"سيتأهلون جميعا، والأفضل ضمن هذه الفرق الكبيرة سيمضي قدما في مراحل خروج المغلوب".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أعتقد أن كل هذه الفرق تدرك نقاط تميزها. إنهم يدركون أن مستواهم سيتحسن. من الجيد بالنسبة لهم طبعا أن يثبتوا أقدامهم على الأرض، ومن الجيد بالنسبة لمشجعيهم أن يظلوا على هدوئهم".

وتعرضت ألمانيا حاملة اللقب لهزيمة مفاجئة 1-صفر أمام المكسيك، في حين تعادلت البرازيل 1-1 مع سويسرا.

وستلعب ألمانيا أمام السويد ضمن المجموعة السادسة يوم السبت المقبل، بينما ستكون البرازيل بحاجة لتحسين المستوى الذي قدمته في المباراة الافتتاحية عندما تلاقي كوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة يوم الجمعة القادم.