وقال بيتكوفيتش الذي تعادل فريقه مع إسبانيا بالنتيجة ذاتها في مباراة ودية قبل كأس العالم: "أتمنى أن ينظر إلينا، ويتعامل معنا بجدية أكبر. في بعض الأحيان نفتقر للتقدير، وهذا أمر مؤسف".

وأضاف: "خلال اللعب أمام البرازيل وإسبانيا نجحنا في الاستحواذ على الكرة، وفي الرد. هذا الفريق يثق في نفسه دائما، ويستطيع تحقيق النتائج. سنواصل اللعب بهذا الثبات في المستوى"، وذلك حسب ما نقلت "رويترز".

وكانت سويسرا قد خسرت مرة واحدة في 12 مباراة رسمية منذ بطولة أوروبا 2016، وحدث ذلك في لقاء مع البرتغال بتصفيات كأس العالم.

وستلعب سويسرا في المباريات المتبقية لها بالدور الأول ضمن منافسات المجموعة الخامسة مع صربيا ثم كوستاريكا.