وذاقت ألمانيا طعم الخسارة في المباراة الافتتاحية مرتين في السابق، أولها في مونديال 1938، عندما خسرت بركلات الترجيح أمام سويسرا، والثانية أمام الجزائر عام 1982، في ملحمة شهيرة استضاتها مدينة خيخون الإسبانية وتألق فيها الجزائريون.

كما فشل المنتخب الألماني في التسجيل بالمباراة الافتتاحية للمرة الأولى منذ مونديال 1978 في الأرجنتين، عندما تعادل سلبا أمام بولندا.

ويقع منتخب "المانشافت" تحت ضغط كبير، إذ لم يسبق له الفشل في التأهل من دور المجموعات بتاريخ مشاركاته في المونديال.

وتعود آخر مرة فشل فيها الألمان في تصدر مجموعتهم المونديالية لـ32 عاما، عندما خسروا المركز الأول للدنمارك في مونديال 1986، وتأهلوا وقتها بالمركز الثاني في المجموعة، ثم بلغوا المباراة النهائية.

ووصفت الصحافة الألمانية الهزيمة بأنها "محرجة" لكن المنتخب يملك فرصة التأهل إذ تتبقى له مواجهتان أمام كوريا الجنوبية والسويد، وهناك مناسبات عديدة قدمت فيها منتخبات أداء جيدا بعد الهزيمة في أول مباراة.

لكن سمعة ألمانيا لن تكون كما هي، والحصول على المركز الثاني ربما يضع "المانشافت" بمواجهة البرازيل، صاحبة خمسة ألقاب في دور الـ16.

وقال كروس: "الآن نحن تحت الضغط. يجب الحصول على ست نقاط من المباراتين المقبلتين. لم نقدم أداء جيدا. حصلنا على فرص لكننا لم نسجل".