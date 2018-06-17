وتعقدت مهمة المغرب في المجموعة الثانية التي تضم إسبانيا والبرتغال، لاسيما بعد التعادل بين الأخيرتين 3-3 في الوقت القاتل في سيناريو مشابه لمباراة المنتخب العربي ضد إيران، إذ سجل كريستيانو رونالدو التعادل قبل دقيقتين على النهاية، فيما سجل عزيز بوحدوز هدف فوز إيران خطأ في مرماه خلال الوقت بدل الضائع.

وقال فجر "إذا قلت بأننا لا نؤمن بـ(إمكانية) التأهل، أكون كاذبا. بإمكاني الاستعانة بأمثلة، مثل تعادل الأرجنتين (مع أيسلندا 1-1 السبت).. عندما تكون هناك إرادة، بالإمكان تحقيق أي شيء".

وأشار لاعب وسط خيتافي الإسباني الى أن البرتغاليين يملكون "قدمين، ساقين، إنهم بشر مثلنا. ما زلنا نؤمن. الفكرة الوحيدة في ذهننا أن نجعل جمهورنا فخورا وأن نفوز بهذه المباراة" التي تجمع المغرب بجاره البرتغالي الأربعاء على ملعب "لوجنيكي" في موسكو.

ويأمل المنتخب المغربي أن ينسى مرارة الخسارة القاتلة أمام إيران، لاسيما أنه كان الطرف الأفضل طيلة شوطي اللقاء دون أن ينجح في ترجمتها الى أهداف، فدفع الثمن في نهاية المطاف بهدف قاتل سجله البديل بوحدوز في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، عندما حول الكرة برأسه في شباك حارسه منير المحمدي عن طريق الخط