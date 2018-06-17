وكان مسار الحرب العالمية الثانية قد تغير في المدينة التي دارالقتال فيها عامي 1942 و1943 وأودى بحياة مليوني إنسان.



ويوم الاثنين سيتدفق مشجعون من أنجلترا وتونس على المدينة التي تبعد 900 كيلومتر عن موسكو لتشجع كل مجموعة فريق بلادها.



وستستضيف المدينة ثلاث مباريات أخرى لأيسلندا مع نيجيريا والسعودية مع مصر وبولندا مع اليابان.



وسيتاح للمشجعين الفرصة بين المباريات لزيارة المتاحف الحربية العديدة بالمدينة التي أعيد بناؤها بعد الحرب.