وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وفشل نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي منح نقاط الفوز لفريقه بعد إهداره ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله.

وسجل الأرجنتين أولا عبر لاعب مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو في الدقيقة 19، ثم أدرك المنتخب الآيسلندي التعادل عبر ألفريد فينبوغاسون في الدقيقة 23 من الشوط الأول.

ويلازم النحس النجم الأرجنتيني في مشاركاته الدولية، إذ لم يحقق مع بلاده أي لقب دولي مهم، وسبق أن أضاع ركلة جزاء في المباراة النهائية لكوبا أميركا أمام تشيلي أفقدت بلاده فرصة الحصول على اللقب.