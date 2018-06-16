ونشرت الصحيفة صورة تم تداولها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تظهر الحارس المصري وهو يبدو مشيرا بيده رافضا استلام الكأس، وقالت إن الحارس المصري رفض استلام كأس الجائزة بسبب رعاية شركة "Budweiser" للمشروبات الكحولية لها.

وقدم المنتخب المصري أداء قويا أمام الأوروغواي حيث سيطر على الكرة في 43 بالمئة من مجريات المباراة، وصمد إلى الدقيقة 90 حين أحرز خوسيه خيمنيز هدفا بكرة رأسية من ركلة حرة.

وأنقذ الشناوي فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل.

وقال الشناوي عند الفوز بجائزة "رجل المباراة" : " أود أن أشكر كل اللاعبين في الفريق. لقد قاموا بكل ما يُمكن القيام به ونفّذوا الخطة التي وضعها المدرب هيكتور كوبر. كان يمكن أن نخرج بنتيجة أفضل."

وتلعب مصر في الجولة الثانية مع روسيا في سان بطرسبورغ في 19 يونيو وأوروغواي مع السعودية في 20 منه في روستوف أون دون.

وتتصدر روسيا المجموعة بعد فوز كبير في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة على السعودية، تليها أوروغواي بنفس رصيد النقاط (3 نقاط) ثم مصر ثالثا والسعودية رابعا.