وشارك اللاعب (25 عاما) في كل مباريات أرسنال البالغ عددها 38 مباراة في الدوري الموسم الماضي، وخاض 94 مباراة مع النادي اللندني وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول هناك.

وشارك تشاكا في 61 مباراة دولية، مع سويسرا ويلعب مع بلاده في كأس العالم الجارية في روسيا، التي تبدأ مشوارها أمام البرازيل بطلة العالم 5 مرات، الأحد.

وانضم تشاكا إلى أرسنال، قادما من بوروسيا مونشنغلادباخ، في 2016 بعدما قاد ناديه لاحتلال المركز 4 في الدوري الألماني.

وقالمدرب أرسنال الجديد، أوناي إيمري، لموقع النادي: "أنا سعيد أن جرانيت مدد عقده معنا"، بينما عبر اللاعب عن شعوره "بالسعادة والفخر" بعد العقد الجديد.

وأضاف إيمري: "إنه لاعب مهم في التشكيلة ولا يزال شابا لذا سيكون بوسعه التطور بشكل أكبر. أتمنى أن يخوض مشوارا ناجحا في كأس العالم مع سويسرا ويعود جاهزا ومستعدا للموسم الجديد".