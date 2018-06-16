وكان الهاتريك، الذي حققه رونالدو بمثابة صفحة جديدة في تاريخ هذا اللاعب، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في عالم الكرة المستديرة ليفرض نفسه باعتباره أعظم لاعب كرة قدم شهدته اللعبة حتى الآن.

وأحرز رونالدو في شباك الحارس الإسباني دي خيا 3 أهداف تاريخية، أضافت له العديد من الأرقام القياسية، أولها أنه أصبح اللاعب البرتغالي الأكبر سنا، الذي يتمكن من إحراز "هاتريك" في تاريخ كأس العالم (33 عاما و130 يوما).

ويعد هاتريك رونالدو في مرمى إسبانيا رقم 51 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية، التي لعب فيها أو مع منتخب بلاده، لكنها المرة الأولى التي يحرز فيها هاتريك ولا يفوز فريقه.

وكانت المصادفة أن هاتريك رونالد الأخير يحمل أيضا رقم 51 في تاريخ بطولة كأس العالم، التي بدأ قبل 88 عاما.

وبهذا الهاتريك يرفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 84 هدفا، ليعادل رقم اللاعب بوشكاش، في المركز الثاني عالميا والأول أوروبيا، في حين يبتعد بـ25 هدفا عن الهداف التاريخي لمنتخب إيران علي دائي صاحب المركز الأول.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل هاتريك في شباك منتخب إسبانيا على مدار 59 مباراة خاضها في المونديال.