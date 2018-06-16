ووفقا لصحيفة "الماركا" الإسبانية، قال كافاني: "بعد المباراة ذهبت إلى محمد صلاح لأطلب قميصه لأعطيه لأولادي لأنهم مهووسون به".

وأضاف في تصريحات عقب المباراة: "التعادل كان سيكون صعبا لو حدث مع مصر"، فيما أشاد بحارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، الذي تألق خلال المباراة.

وخسر المنتخب المصري أمام أوروغواي بهدف قاتل للمدافع خوسيه خيمينز في الدقيقة 89 من عمر المباراة، في حين لم يشارك صلاح في المباراة بعد أن قرر مدرب المنتخب المصري، هيكتور كوبر، عدم الدفع به خوفا عليه من تجدد إصابته.

ومن المتوقع أن يشارك صلاح مع المنتخب المصري في المباراة القادمة أمام روسيا الثلاثاء 19 يونيو.