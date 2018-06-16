رونالدو أحرز في شباك الحارس الإسباني دي خيا 3 أهداف "هاتريك" تاريخية أضافت له العديد من الأرقام القياسية، إذ أصبح النجم البرتغالي اللاعب الأكبر عمرا الذي يتمكن من إحراز "هاتريك" في تاريخ كأس العالم (33 عاما و130 يوما).

رونالدو الذي اختير لجائزة أفضل لاعب في المباراة، استطاع تسجيل الهاتريك رقم 51 في مسيرته الكروية سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب بلاده ولكنها المرة الأولى التي يحرز فيها "هاتريك" ولا يفوز فريقه، وللمصادفة أنه الهاتريك الذي سجله هو أيضا رقم 51 الذي يتم تسجيله في تاريخ كأس العالم الذي بدأ قبل 88 عاما، وفقا لما أورده حساب "أوبتا" الإحصائي على تويتر.

رفع رونالدو رصيده من الأهداف الدولية إلى 84 هدفا ليعادل الرقم الخاص لبوشكاش، في المركز الثاني عالميا والأول أوروبيا، في حين يبتعد بـ 25 هدفا عن الهداف التاريخي لمنتخب إيران علي دائي صاحب المركز الأول.

وترك النجم البرتغالي بصمته الخاصة على تاريخ إسبانيا في بطولات كأس العالم، حيث بات أول لاعب يسجل "هاتريك" في شباك منتخب إسبانيا على مدار 59 مباراة خاضها في المونديال.

ويبدو أن العمر لا يقف حائلا أمام رونالدو، فمن خلال "الهاتريك" التاريخي الذي سجله في 90 دقيقة استطاع أن يعادل مجموع أهدافه الذي سجله على مدار 3 دورات سابقة لكأس العالم شارك بها (2006 و 2010 و2014) بمعدل هدف وحيد في كل دورة، فخلال تلك الدورات الثلاث خاض 13 مباراة بمجموع 1112 دقيقة، وفقا لحساب "ESPN" الإحصائي على تويتر.

ووفقا لنفس الحساب، فإن رونالدو سجل 33 هدفا في 26 مباراة خلال عام 2018 لكل من ناديه ومنتخب بلاده، أي بمعدل هدف كل 67 دقيقة، وإذا ما واصل على نفس المستوى، سيكون المعدل الاعلى له طوال تاريخه.