وتقدمت البرتغال أولا عبر رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 4، قبل أن يسجل دييغو كوستا التعادل في الدقيقة 24.

ثم سدد رونالدو كرة فشل الحارس الإسباني دي خيا في التصدي لها، رغم سهولتها، مسجلا الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 44.

وتمكن كوستا من تسجيل هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 55، ثم سجل ناتشو الهدف الثالث لإسبانيا من تسديدة بعيدة في الدقيقة 58.

واختتم رونالدو أهداف المباراة بهدف رائع من ضربه حرة مباشرة في الدقيقة 88 عدّل به كفة المباراة.

وبهذه النتائج تتصدر إيران المجموعة الثانية بعد فوزها على المغرب بهدف نظيف، تليها إسبانيا والبرتغال ثم المغرب.