وقال السيسي في تغريدة على تويتر إنه "فخور بالأداء الرجولي لأبناء المنتخب الوطني وواثق في قدراتهم على تحقيق الفوز في المباريات القادمة."

وقدم المنتخب المصري أداء قويا حيث سيطر على الكرة في 43 بالمئة من مجريات المباراة، وصمد إلى الدقيقة 90 حين أحرز خوسيه خيمنيز هدفا بكرة رأسية من ركلة حرة.

وأنقذ حارس مصر محمد الشناوي فرصتين خطيرتين ليحرم إدينسون كافاني ولويس سواريز من التسجيل، وحصل على جائزة "رجل المباراة".

وغاب عن المباراة النجم محمد صلاح بسبب الإصابة، وبدا متأثرا للهزيمة بعد نهاية المباراة.

وتلعب مصر في الجولة الثانية مع روسيا في سان بطرسبورغ في 19 يونيو وأوروغواي مع السعودية في 20 منه في روستوف أون دون.

وتتصدر روسيا المجموعة بعد فوز كبير في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة على السعودية، تليها أوروغواي بنفس رصيد النقاط (3 نقاط) ثم مصر ثالثا والسعودية رابعا.