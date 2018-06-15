وسجل المهاجم المغربي البديل عزيز بوحدوز هدف المباراة الوحيد خطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وكان المنتخب المغربي الأفضل والأكثر استحواذا على الكرة في معظم فترات المباراة، والأقرب الى تحقيق الفوز بالنظر الى الفرص الكثيرة التي أهدرها مهاجموه.

لكنه دفع الثمن غاليا في الوقت القاتل واستقبلت شباكه هدفا من رأس مهاجمه البديل بوحدوز، الذي حاول إبعاد كرة من ركلة حرة جانبية بالارتماء نحوها، إلا أنه تابعها على يمين حارس مرماه منير المحمدي قبل دقيقة واحدة من انتهاء الوقت بدل الضائع.

وكان المغرب يمني النفس بكسب النقاط الثلاث في مباراته الأولى "الأسهل" ضمن مجموعة تعد الأصعب في المونديال الروسي، بيد أنه خرج خالي الوفاض وصعب مهمته في التأهل للدور الثاني.

وتختتم منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بلقاء إسبانيا مع البرتغال في وقت لاحق.