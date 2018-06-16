وظهر في الصورة كل من رونالدو ودييغو مارادونا وكارلوس بويول وإيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز وصامويل إيتو وديدييه دروغبا وكافو وروبرتو كارلوس ولويس فيغو.

ووصل مجموع مشاركات هؤلاء النجوم جميعا في المباريات، إلى 1204، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسطع نجم رونالدو مع منتخب البرازيل، إذ شارك معه في 98 مباراة وشارك مارادونا مع الأرجنتين 90 مباراة وكارلوس بويول مع إسبانيا 100 مباراة وإيكر كاسياس مع إسبانيا 167 مباراة.

وشارك تشافي هيرنانديز مع إسبانيا 133 مباراة وصامويل إيتو مع الكاميرون 118 مباراة وديدييه دروغبا مع كوت ديفوار 105 مباراة وكافو مع البرازيل 141 مباراة وروبرتو كارلوس مع البرازيل 125 مباراة ولويس فيغو مع البرتغال 127 مباراة.