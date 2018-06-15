وهنأ محمد صلاح، الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل عام والجميع بخير وعيد سعيد علينا جميعا".
من جانب آخر، لن يشارك النجم المصري في تشكيلة منتخب بلاده الأساسية ضد أوروغواي، وفقا للحساب الرسمي للفراعنة على تويتر.
ويدخل المنتخب المصري مباراة أوروغواي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد عبد الشافي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي
خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد وعمرو وردة ومحمود تريزيجيه
خط الهجوم: مروان محسن