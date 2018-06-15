أبوظبي - سكاي نيوز عربية قبل انطلاق أول مباراة للمنتخب المصري أمام أوروغواي ضمن منافسات المجموعة الأولى بمونديال روسيا 2018، الجمعة، غرد نجم ليفربول، محمد صلاح، بكلمات لمشجعي الفراعنة.