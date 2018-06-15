وكان لويس قد عض مدافع المنتخب الإيطالي، جورجيو كيليني، من كتفه خلال المباراة، التي جمعت إيطاليا بأوروغواي في مونديال 2014 في البرازيل، وانتهت بفوز أوروغواي 1-0.

ويلتقي المنتخب المصري مع منتخب أورغواي على ملعب "إكاتيريتبيرغ أرينا" إذ تترقب الجماهير مواجهة حامية بين سواريز ونجم المنتخب المصري محمد صلاح، الذي تحوم الشكوك بشأن مشاركته في اللقاء.

وقال سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "أريد أن أترك ذكريات جميلة هذه المرة. لقد مرت أربع سنوات، وأود وضع الأمور في نصابها الصحيح".

وأضاف سواريز: "علي اللعب بشكل جيد، وينبغي علينا اللعب كفريق واحد. لا أريد وضع أي قيود على ما يمكننا تحقيقه، لأنني أعتقد أن لدينا فريق جيد من اللاعبين".

ومضى يقول: "يجب أن نركز على الانتصار في مرحلة المجموعات والصعود إلى الأدوار اللاحقة، عندها يمكن أن نبدأ حقا في تحقيق الحلم".

وتطرق سواريز في تصريحاته إلى نجم المنتخب المصري محمد صلاح قائلا: "لا يوجد في الحقيقة أي شيء يمكن أن نقوله عنه (صلاح). إنه أحد اللاعبين البارزين في البطولة، وهو لاعب خطير".

وأضاف: "ما حققه مع ليفربول في الموسم الماضي كان مذهلا، وسوف يأخذ هذه الثقة إلى كأس العالم، لذلك فإن السيطرة عليه ستكون مهمة ليست سهلة".