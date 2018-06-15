وبعد مباراة بدت من جانب واحد ومنحت أصحاب الضيافة انطلاقة مثالية قال بيتزي: "الفريق المنافس لم يكن بحاجة لبذل جهد كبير للفوز بالمباراة".

وأضاف: "يجب أن ننسى هذا الشعور بالخزي وأن نبدأ بالتفكير في المباراة المقبلة".

وأوضح بيتزي في مؤتمر صحفي: "ما أشعر به الآن يجعل هذا الحديث عن المستقبل مقبولا لكن مهما حدث سأحتفظ بفلسفتي وسأحاول بذل أقصى جهد وأثق في خططنا وفي اللاعبين وفي تقديم عرض أفضل في المباراة القادمة".

وعين بيتزي بعد تأهل السعودية لكأس العالم وذلك بعد الانفصال المفاجئ عن المدرب، بيرت فان مارفيك، رغم قيادته الناجحة للفريق في التصفيات، كما أقيل خلفه إدغاردو باوسا قبل سحب قرعة كأس العالم.

وقاد بيتزي السعودية في آخر 7 أشهر وشدد سابقا على أن الفريق تحسن بشكل كبير.

وأضاف: "لم نلعب بالطريقة التي خططنا لها ويجب أن نتحلى بالإيجابية وأن نبدأ التفكير في المباراة المقبلة" أمام أوروغواي في روستوف يوم 20 من الشهر الجاري.

وواصل: "أؤمن بأننا وصلنا إلى البطولة بعد استعداد جيد وكان اللاعبون في أتم جاهزية لإظهار قدرتهم على التنافس في كأس العالم لكن اليوم لم نقدم ما فعلناه في المباريات السابقة".

وقبل أسبوع واحد خسرت السعودية 2-1 من المانيا بطلة العالم في ليفركوزن بعد أداء جدير بالاحترام.