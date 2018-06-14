وعانى صلاح، هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعبيه، إصابة قوية في الكتف قبل نحو 3 أسابيع، في لقاء فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ الأرجنتيني كوبر مؤتمرا صحفيا عبر مترجمه، الخميس: "أستطيع أن أؤكد بنسبة 100 بالمئة تقريبا أنه سيلعب، إلا لو حصلت ظروف غير متوقعة في اللحظات الأخيرة".

وتألق صلاح هذا الموسم وسجل 44 هدفا مع ليفربول في كل المسابقات، لكنه لم يشارك في أي مباريات منذ إصابته في الكتف.

وتستهل مصر مشوارها في المونديال بلقاء أوروغواي، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما روسيا البلد المضيف والسعودية، طرفي لقاء الافتتاح، الخميس.