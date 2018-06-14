وتعد مشاركة الأخضر في النسخة الـ21 لكأس العالم في روسيا المرة الخامسة له في تاريخه الرياضي بعد أن حسم تأهله بفوزه على اليابان بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من التصفيات التي أقيمت في الخامس من سبتمبر 2017 في جدة، ليكون بذلك أول المنتخبات العربية وصولًا لنهائيات كأس العالم في روسيا.



ولم يكن مشوار الأخضر نحو المونديال سهلًا، فقد لعِب خلال المرحلة الأولى من التصفيات بطريقة الذهاب والإياب مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة، وفلسطين، وتيمور الشرقية، وماليزيا، وتمكن خلالها من حصد 20 نقطة، ليتأهل بعد ذلك للمرحلة الثانية التي واجه فيها منتخبات تايلاند والعراق والإمارات العربية المتحدة وأستراليا واليابان، ليحقق 19 نقطة، كانت كافية لإعلان تأهله إلى النهائيات.



وتتجه أنظار أكثر من 20 مليون سعودي وسعودية الساعة السادسة من مساء يوم غد الخميس إلى ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، لمتابعة أولى مباريات نهائيات كأس العالم 2018 التي تجمع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مع نظيره الروسي.



وسيحضر اللقاء المرتقب قادة ومسؤولي الرياضة في الدول المشاركة بكأس العالم، وأكثر من 80 ألف متفرج، إضافة إلى أكثر من 7 مليارات نسمة في قارات العالم يتابعون هذا الحدث الكروي الكبير خلف الشاشات التلفزيونية.



ويشارك في بطولة كأس العالم بروسيا 32 منتخبًا لكرة القدم يمثلون 6 قارات في العالم، قسمت على 8 مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات في المرحلة التمهيدية للبطولة تتناقص حتى تصل إلى نصف النهائي، فربع النهائي، فالمباراة النهائية، ويضم كل منتخب 23 لاعبًا تم اختيارهم ضمن القائمة الرئيسة للعب في البطولة بناءً على أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".