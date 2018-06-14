ويدخل المنتخب السعودي منافسات مونديال روسيا وكله أمل بتحقيق مفاجأة شبيهة بتلك التي حققتها بعض المنتخبات عندما يواجه صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الروسي، في موسكو، مساء الخميس، في افتتاح مونديال 2018، علما أنه سيصبح أول منتخب عربي يشارك في المباراة الافتتاحية لكأس العالم.

سقوط مدوي للديوك

لم يكن أسوأ المتشائمين يتوقع خسارة المنتخب الفرنسي المدجج بالنجوم، أمام السنغال، في افتتاح مونديال 2002، خاصة وأن المنتخب الأفريقي يخوض مباراته الأولى في تاريخ البطولة.

صدمت السنغال العالم وسجلت إحدى "أكبر مفاجآت المونديال" عبر التاريخ، عندما هزمت ديوك فرنسا بنتيجة 1-0.

حتى مارادونا يفشل في الافتتاح

تلقت الأرجنتين صدمة قوية عندما واجهت الكاميرون في افتتاح مونديال 1990 بإيطاليا، عندما هزم دييغو مارادونا وزملاؤه بنتيجة 0-1 أمام منتخب الكاميرون.

تواضع الطليان

حقق المنتخب الإيطالي تعادلا "متواضعا" أمام بلغاريا بنتيجة 1-1 في افتتاح مونديال 1986 بالمكسيك، علما أن المنتخب البلغاري كان من أضعف الفرق بالمجموعة التي ضمت أيضاً الأرجنتين وكوريا الجنوبية.

صدمة في بوينس أيريس

دخل منتخب الأرجنتين المنتشي من تحقيق بطولة 1978، مباراة الافتتاح في مونديال إسبانيا 1982 بطموح عال، لكنه اصطدم بتنظيم المنتخب البلجيكي، الذي خطف منه الانتصار بنتيجة 1-0.

تهاوي أسطورة البرازيل

توقع المنتخب البرازيلي العملاق فوزا سهلا أمام يوغسلافيا في افتتاح مونديال 1974 بألمانيا، إلا أن صلابة يوغسلافيا وقفت بوجه البرازيل، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.