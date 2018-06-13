وجاء القرار في أعقاب إعلان ريال مدريد، الثلاثاء، تعيين لوبتيجي مديرا فنيا، على أن يتولى مهامه بعد انتهاء كأس العالم.

وقال روبياليس من مدينة كراسنودار الروسية: "وجدنا أنفسنا مضطرين للتخلي عن المدرب. المنتخب الوطني ينتمي لجميع الإسبان. هذا قرار كان علينا اتخاذه".

وكشف رئيس الاتحاد أن إعلان اسم البديل سيتم قريبا، مع الأخذ في الاعتبار التأثير "بأقل قدر ممكن" على الجهاز الفني الحالي.

وحسب مصادر صحفية إسبانية متعددة، فإن الإعلان الملكي أغضب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم، لا سيما أنه يأتي بعدما جدد لوبتيغي عقده مع الاتحاد لتدريب منتخب إسبانيا حتى عام 2020.

وقالت الصحف إن روبياليس يرى أن الإعلان عن تعاقد ريال مدريد مع لوبتيغي في هذا التوقيت، من شأنه التأثير سلبا على وحدة لاعبي منتخب إسبانيا في رحلة المونديال، مشيرة إلى أنه كان يأمل أن يتم تأجيل الإعلان لما بعد المونديال.