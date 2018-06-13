وتزداد التكهنات بشأن جاهزية ملعب سان بطرسبرغ، الذي تكلف أكثر من 750 مليون جنيه إسترليني. لاستضافة أولى المباريات على أرضه بين المغرب وإيران، الجمعة، وذلك بسبب التأخير في الانتهاء منه والجدل حوله.

وتظهر صور التقطتها "ميل أونلاين" استمرار العمل حتى الثلاثاء في الملعب، الأمر الذي يثير المخاوف من ظهور أي مشكلات مع انطلاق المونديال.

وتقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن المسؤولين الروس "مرتبكون بسبب التأخر الذي استمر 9 سنوات لاستكمال تجهيز الملعب".

ويضم الملعب 67 ألف مقعد، وكان من المقرر أن يكون مجهزا لاستضافة أولى مباراته في عام 2008، لكنه استضاف أول مباراة له عام 2017، وهو الملعب الجديد لنادي زينيت سان بطرسبرغ المحلي.

ولا يعرف تحديدا السبب وراء تأخير تجهيز الملعب، فبينما يقول البعض إن شح السيولة النقدية كانت سببا لتوقف تمويل المشروع لبعض الوقت، يقول آخرون إن الملعب تتضرر بفعل فيضانات ورياح قوية، مما أدى إلى توقف العمل به لفترة من الوقت.