وأعلن فيفا أن اتفاق "مصر - خبرة واستثمار"، يملأ أول قسم من أربعة أقسام أفريقية في برنامج لصفقات تجارية من الدرجة الثالثة. بحسب أسوتشيدبرس.



ولم يتم الكشف عن قيمة الاتفاق.



ويعد الاتفاق، الأول للفيفا بالنسبة لرعاية كأس العالم في خمس سنوات خارج الصين وقطر وروسيا.



وتستهدف مصر "عرض مجموعة واسعة من الخبرات السياحية والإمكانات الاستثمارية التي يمكن لهذا البلد أن يقدمه"، بحسب الفيفا.



يشار إلى أن الفيفا لديه حاليا 20 راعيا من بين 34 في البرنامج التجاري لكأس العالم 2018.