وأكد مدير المنتخب إيهاب لهيطة، الثلاثاء، أن المنتخب لم يستقر على هوية الحارس الأساسي، وسط ترقب حول إمكانية مشاركة المخضرم عصام الحضري ليصبح أكبر لاعب في تاريخ البطولة.

وقال لهيطة في حديث مع صحافيين بينهم مراسل وكالة "فرانس برس"، على هامش تدريبات المنتخب في العاصمة الشيشانية غروزني: "لم يستقر الجهاز الفني على اللاعبين الـ11. يمكن أن يحصل ذلك بعد تمرين اليوم وقبل السفر (الأربعاء) تكون الأمور واضحة".

وأضاف: "سيجتمع الجهاز الفني مساء وتكون الأمور أوضح غدا".

ويخوض منتخب مصر الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة بعد 1934 و1990، ظهر الأربعاء تمرينه الأخير في غروزني قبل لقاء الأوروغواي، ثم يتوجه على متن طائرة خاصة الثالثة ظهرا إلى إيكاتيرنبورغ حيث يخوض أولى مبارياته.

وتضم تشكيلة المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر ثلاثة حراس هم الحضري (التعاون السعودي) وحارسي الأهلي محمد الشناوي وشريف إكرامي.

وعن أجواء المنافسة بين الحراس الثلاثة، أضاف لهيطة: "دائما ما تحصل منافسة على حراسة المرمى. العلاقة جيدة بينهم وهناك تنافس محترم. لكن حتى الآن لم يستقر الجهاز الفني على الحارس الأساسي".

وعما إذا كان الحضري، بطل أفريقيا أربع مرات مع المنتخب، قد تمنى على الجهاز الفني المشاركة ولو لدقائق لتحطيم الرقم، قال لهيطة: "العاطفة ليست موجودة في الاختيار والمشاركة في كأس العالم".