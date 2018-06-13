وصرح في مقابلة تلفزيونية، أن التحاليل أثبتت أن 2 في المئة من جيناته مصرية وهو أمر يجعله يميل لتشجيع منتخب مصر في كاس العالم عوضاً عن غياب المنتخب الإيطالي الذي فشل في التأهل، وفقا لموقع "سبورتس أون لاين".

وسبق للنجم الإيطالي أن أشاد بنجم المنتخب المصري محمد صلاح قائلا، إن محمد صلاح استفاد كثيراً من الدورى الإيطالي، ومعاناته في مواجهة المدافعين، والأدوار الدفاعية التى كان يقوم بها جعلته أكثر خبرة، وأتاحت له التألق في الدورى الإنجليزي".

وحقق زامبروتا قبل الاعتزال الكثير من الإنجازات الشخصية، فهو قد استطاع الربح مع يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي لموسم 2002-2003 كما حقق كأس السوبر الإيطالي مرتين في 2002 م و 2003 م.

وتمكن أيضا من الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في الأولدترافورد مع اليوفنتوس نفسه عندما واجههوا إيه سي ميلان في 2003م، وقد فاز جيانلوكا زامبروتا مع برشلونة في انجاز وحيد وهو كأس السوبر الإسباني.

ولعب زامبروتا 98 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي في الفترة من 1999 وحتى 2010، وتمكن من الفوز مع فريقه بكأس العالم على حساب فرنسا عام 2006.