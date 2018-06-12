وأوضح سيلفا أن إسبانيا هي أفضل منتخب في العالم، حيث يمتلك نجوما في الوسط يلعبون في برشلونة وريال مدريد، وهو مرشح للفوز باللقب، فمعظم لاعبيه سبق لهم الفوز ببطولة أوروبية أو كأس العالم، وأردف قائلاً: " لكن لدينا فريق جيد وسوف نفوز كما نفعل دائما".



وأكد أنه في سبيل هزيمة "الماتادور" الإسباني يجب على رفاق كريستيانو رونالد أن يكونوا أقوياء على المستوى الذهني، منوها إلى أنه يتوجب على كريستيانو أن يكون في مستواه المعهود، وأضاف: "ومع قليل من الحظ نأمل أن نحتفل بالفوز بعد المباراة".

وفي حديثه لصحيفة "ماركا" الإسبانية أشاد سيلفا بـ"صاروخ ماديرا"، قائلا: "الطموح هو نقطة القوى لدى رونالدو إذ لديه 5 كرات ذهبية و5 ألقاب بدوري الأبطال، ويسجل أكثر من 40 هدفا في الموسم لمدة 10 سنوات. معظم اللاعبين عندما يحصلون على اثنين أو 3 كرات ذهبية، يتجهون للاسترخاء والاستمتاع بالحياة، ولكنه في مستوى أعلى من الجميع".

وتابع: "هو مثال وقدوة لنا جميعا ونأمل أن يكون في أفضل صورة له، لأنه إذا كان في حالة جيدة فقط، فيمكن للبرتغال أن تحقق إنجازات عظيمة".

ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إسبانيا والمغرب وإيران، حيث سيفتتح مبارياته في دور المجموعات أمام الماتادور يوم الجمعة.