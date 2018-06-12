وستخوض المنتخبات المتأهلة لنهائيات روسيا 2018، البالغ عددها 32 فريقا وطنيا، على مدى 4 أسابيع، 64 مباراة، يحتضنها 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

وتمتد مباريات الدور الأول من البطولة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة ما بين 14 يونيو حتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه، حيث سيتأهل بالنتيجة 16 منتخبا للدور الثاني.

وستجري مباراة الافتتاح والمباراة النهائية للمونديال في العاصمة موسكو، حيث سيحتضنهما ستاد لوجنيكي، الذي يعد أكبر الملاعب التي ستشهد مباريات البطولة، ويتسع لنحو 80000 متفرج.

الإنفوغرافيك التالي يستعرض مباريات الدور الأول من البطولة، ويوضح الملاعب والمدن التي ستشهد المباريات المختلفة، بالإضافة إلى توقيت المباريات، وهو بحسب توقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.