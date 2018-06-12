وأشار النادي على موقعه الرسمي، إلى أن كارتيرون سيصل الأربعاء، لبدء مرحلة التحديات الجديدة مع الأهلي وترتيب كافة الأمور الخاصة بفترة الإعداد مع جهازه المعاون.

يذكر أن المدرب الفرنسي لن يصطحب أي معاونين معه، وسيكون جهازه المعاون مصريا.

وجاء قرار التعاقد مع كارتيرون بعد جلسات مكثفة للجنة الكرة على مدار الأسابيع الماضية، لدراسة السيرة الذاتية للعديد من المديرين الفنيين الأجانب.

وأضاف النادي أن كارتيرون "الأنسب للأهلي خلال المرحلة الحالية لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها أنه مدرب صغير السن (48 عاما) وطموح وعلى دراية كاملة بالكرة الأفريقية ومعوقاتها، خاصة أنه تولى من قبل مسؤولية فريق تي بي مازمبي الكونغولي وفاز معه بدوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي".

ويملك كارتيرون معرفة جيدة بالدوري المصري، حيث سبق له العمل في نادي وادي دجلة.