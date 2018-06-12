وظهر لاعبو نيجيريا بملابس من التراث الشعبي، نالت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل، تماما مثلما فعل الزي الرسمي الذي سيرتديه اللاعبون خلال المباريات.

ولقي قميص المنتخب النيجيري الجديد إقبالا غير مسبوق، من قبل جماهير كرة القدم حول العالم، حتى أصبح "ظاهرة" كروية تسبق المونديال.

وتلقت شركة "نايكي" التي صممت القميص الجديد أكثر من 3 ملايين طلب شراء قبل عرض القميص للبيع في الأسواق.

وحصل القميص "المميز إلى درجة الغرابة" على أكبر عدد من الأصوات كأجمل قميص من بين قمصان المونديال، في كثير من الاستفتاءات التي أجرتها المواقع الرياضية.