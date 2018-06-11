وتضم المجموعة الأولى، التي يتواجد فيها المنتخب الأوروغوياني، منتخبات مصر وروسيا والسعودية، فيما يواجه الفريق منتخب مصر في أولى مبارياته الجمعة 15 يونيو.

وأظهرت إحدى الصور نجم الفريق، لويس سواريز، وهو يحمل في يده كوب من "المتة"، وهو مشروب لونه أخضر ويمنح الطاقة، ويعد الأشهر في أميركا الجنوبية.

ويشتهر هذا المشروب في العالم العربي خصوصا في سوريا ولبنان، وهما من أكثر مستوردي "المتة" في العالم، فيما يعرف في أميركا الجنوبية باسم آخر وهو "يربا مات".

ويعد مشروب "المتة" كمزود للطاقة مثل الشاي والقهوة ، ولكن ليس لديه آثار جانبية مثل القهوة ولا يؤثر على معدلات النوم، ولذلك يستخدمه العديد من الرياضيين حول العالم.