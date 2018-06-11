جاء ذلك بعد أن غادرت بعثة المنتخب المصري متوجهة إلى غروزني عاصمة الشيشان في طريقها إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بمشاركة 32 منتخبا بعد غيابها 28 عاما عن المونديال.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن البعثة يترأسها عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عصام عبدالفتاح وتضم 23 لاعبا والجهاز الفني برئاسة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وأضافت الوكالة أن المنتخب سيستمر بمعسكره التدريبي في غروزني حتى الأربعاء القادم ثم سينتقل الى مدينة ايكاترنبرغ الروسية التي تستضيف المباراة الأولى للفريق أمام منتخب أوروغواي الجمعة القادمة.