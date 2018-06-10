وعزز "الماتادور" الإسباني المصنف الأول على العالم من سجل انتصاراته على ملاعب رولان غاروس إلى 86 مقابل هزيمتين ليحقق لقبه 17 على صعيد البطولات الأربع الكبرى.

وبلغ نادال المباراة النهائية، بفوزه الجمعة على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس بنتيجة 6-4، 6-1، و6-2. فيما تخطى تييم في نصف النهائي مفاجأة البطولة الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

ويعد تييم اللاعب الوحيد الذي تمكّن من إسقاط نادال مرتين في عامين، إذ سبق وأن فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.

