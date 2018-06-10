ووفقا للبطولة التي تمتد على مدى 4 أسابيع، فإن المباريات التي سيخوضها 32 منتخبا وطنيا والبالغ عددها 64 مباراة، ستجري على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.

وستجري مباراة الافتتاح والمباراة النهائية للبطولة الحادية والعشرين من بطولات كأس العالم لكرة القدم في العاصمة موسكو، حيث سيحتضنهما ستاد لوجينيكي، الذي يعد أكبر الملاعب التي ستشهد مباريات البطولة، حيث يتسع لنحو 80000 متفرج.

من الملاحظ أن المدن المستضيفة لمنافسات البطولة هي المدن الروسية الواقعة في الجزء الأوروبي من الدولة الممتدة من شرق آسيا حتى أوروبا غربا؛ باستثناء مدينة يكاترينبورغ التي تبعد حوالي 1420 كيلومترا عن موسكو.

والسبب الرئيسي في اختيار المدن الواقعة على الجانب الغربي من روسيا، وتحديداً غربي جبال الأورال، من أجل تسهيل عملية انتقال الجماهير بين المدن قدر الإمكان.

الإنفوغرافيك المرفق يستعرض الملاعب والمدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى سعة كل منها.