وهبطت طائرة المنتخب الساعة الواحدة و10 دقائق بتوقيت غروزني وموسكو، ونزل منها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر وبعده لاعبو منتخب الفراعنة.

وقال إيهاب لهيطة، مدير المنتخب، لوكالة "فرانس برس": "لقد كانت رحلة جيدة، الفريق جاهز لخوض المنافسة ومعنوياته مرتفعة".

ويستهل منتخب مصر، بطل أفريقيا 7 مرات، مشاركته الثالثة في كأس العالم بعد 1934 و1990 ضد أوروغواي بطلة 1930 و1950، الجمعة المقبل، في إيكاتيرينبورغ.

ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 يونيو الحالي في سان بطرسبورغ، قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء عربي أمام السعودية في 25 يونيو في فولغوغراد.

وخرج اللاعبون من باب جانبي في ظل إجراءات أمنية مشددة وتواجد عناصر الجيش والشرطة، واستقلوا حافلة كتب عليها الشعار المعتمد: "لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا"، متجهين إلى مقر إقامتهم في فندق "ذا لوكال"، الذي انتهى العمل به قبل أسابيع قليلة.

ويجري المنتخب المصري تمارينه على ملعب "أحمد أرينا"، الذي يبعد نحو 500 متر عن الفندق، وسيفتح أبوابه أمام الجماهير في تدريبه الأول، الأحد.