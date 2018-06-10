واستمرت الجلسة لمدة ساعة كاملة في مقر الرئاسة، وألقى الرئيس كلمة للاعبين قال فيها إنه سعيد جدا بما حققوه مؤخرا والشعب المصري ينتظر منهم الكثير في كأس العالم، والكل يحيا على وقع ما سيقدمه الفريق في المونديال.

وقال السيسي للاعبين: "أنتم في حلم وعليكم القتال لإسعاد هذا الشعب".

واتجه الرئيس لسؤال محمد صلاح نجم المنتخب عن إصابته وهل سيشارك في المباراة أم لا.

وجاء رد صلاح :"قلت في كلمتك إننا نحيا في حلم ولابد أن نقاتل من أجله، أعدك بأنني سأقاتل بقوة للعب في المونديال ولن أتنازل عن تحقيق أحلام الشعب المصري".

وتابع صلاح: "تحسنت كثيرا وأشعر أنني سأكون قادرا على مواجهة أوروغواي من أجل حلمي وحلم المصريين، وعند وعدي بالعمل على تحويل أحلام الشعب المصري لحقائق".

وتوجه صلاح بالشكر لرئيس الجمهورية على تدخله في أزمة إعلاناته واهتمامه بها بشكل شخصي وأكد على شكره لاتحاد الكرة على موقفه ووقوفهم بجانبه وإنهاء الأزمة سريعا.

من جانبه، تحدث المدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر للسيسي قائلا: "أشكرك جدا لأنه في كل مرة تستقبل الفريق وتكون بجواره، وتلك ثالث مرة تكون معنا وهذا أمر رائع، وأتمنى أن تكون المرة المقبلة بعد تحقيق إنجاز في كأس العالم".