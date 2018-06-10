وأوضح النادي في بيان: "نبيل فقير باق مع ليون (...) إلا في حال وجود عروض أخرى".

وجاء في البيان: "المفاوضات الثلاثية الأطراف مع ليفربول ونبيل فقير من أجل انتقال قائد ليون إلى النادي الإنجليزي لم تفض إلى نتيجة، وقرر نادي ليون وضع حد لها هذا المساء عند الساعة 20:00 (18:00 بتوقيت غرينيتش)".

ويأتي إعلان وقف المفاوضات بعد قليل من تأكيد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، أن مهاجم ليون والمنتخب نبيل فقير "أجرى زيارة طبية وهو في الطريق للانتقال" إلى ليفربول الإنجليزي.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إنجليزية وفرنسية، إلى أن صفقة اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، قد أنجزت عمليا.

إلا أن ليون أصدر بيانا أكد فيه أنه "في هذه الفترة من الانتقالات حيث أن مجرد أي شائعة تبدو وكأنها حقيقة، يود ليون التأكيد أن المعلومات الموثوقة هي فقط التي يتم نشرها على موقع النادي".