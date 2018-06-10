وغادرت بعثة "الأخضر" السعودي المحطة الأخيرة من فترة الإعداد في ألمانيا عبر مطار مدينة كولن، إلى روسيا للمشاركة في العرس العالمي.

وأشارت صفحة المنتخب على "تويتر" الى حالة من التفاؤل سادت أوساط البعثة قبل المشاركة في المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب روسيا المضيفة والأوروغواي ومصر.

وخلال استعداداته للمونديال حقق "الأخضر" فوزا على اليونان 2-صفر، وأكد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي أنه "جاهز تماما" لمواجهة روسيا في المباراة الافتتاحية الخميس المقبل "بعد الأداء الجيد الذي قدمه أمام ألمانيا بطلة العالم".