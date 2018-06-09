وحملت ثلاثية "أسود الأطلس" توقيع يونس بلهندة (11) وحكيم زياش (38 من ركلة جزاء) ويوسف النصيري (72). فيما سجل هدف إستونيا وآتس بوريي (76)، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

ويعتبر هذا الفوز الرابع لمنتخب المغرب ضمن استعداداته للعرس الكروي العالمي، بعدما تغلب على صربيا 2-1 في تورينو في 23 مارس الماضي، وأوزبكستان 2-صفر في الدار البيضاء في 27 منه، قبل أن يسقط في فخ التعادل أمام أوكرانيا صفر-صفر في 31 مايو، ليعود ويهزم سلوفاكيا 2-1 في 4 يونيو.

وأوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثانية، حيث ستكون مباراته الأولى مع إيران في 15 يونيو قبل أن يواجه البرتغال في 20 منه، ثم إسبانيا يوم 25 بالدور الأول.