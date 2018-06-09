وتغلبت نجمة التنس الرومانية على ستيفنز المصنفة عاشرة بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و6-1، حسب ما ذكرت "فرانس برس".

ويعد اللقب الأول للرومانية البالغة من العمر 26 عاما والمصنفة أولى في العالم، في بطولات الغراند سلام الكبرى، بعد اخفاقها ثلاث مرات في البطولة الفرنسية على ملاعب رولان غاروس الترابية (2014 و2017) وفي ملبورن الأسترالية (2018).