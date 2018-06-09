أبوظبي - سكاي نيوز عربية توّجت الرومانية سيمونا هاليب بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى، بفوزها السبت على الأميركية سلون ستيفنز في المباراة النهائية.
وتغلبت نجمة التنس الرومانية على ستيفنز المصنفة عاشرة بثلاث مجموعات 3-6 و6-4 و6-1، حسب ما ذكرت "فرانس برس".
ويعد اللقب الأول للرومانية البالغة من العمر 26 عاما والمصنفة أولى في العالم، في بطولات الغراند سلام الكبرى، بعد اخفاقها ثلاث مرات في البطولة الفرنسية على ملاعب رولان غاروس الترابية (2014 و2017) وفي ملبورن الأسترالية (2018).