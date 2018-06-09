ولكن مع صدور قوائم المنتخبات النهائية، كان لا بد من حصر بعض الإحصاءات المثيرة، التي قد لا تؤثر على مشوار الفرق، لكنها بالتأكيد ستثير فضول عشاق المستديرة في حدث يترقبه العالم بأسره.

الأطول والأقصر

حارس مرمى منتخب كرواتيا الاحتياطي، لوفري كالينيتش، هو أطول لاعب في مونديال روسيا 2018، إذ يبلغ طوله 201 سم، يليه المدافع الدنماركي يانيك فيستيغارد (200 سم)، وهما اللاعبان الوحيدان في المونديال الذي يتجاوز طولهما المترين.

ويتساوى 3 لاعبين على منصة "الأقصر" في المونديال، هم السعودي يحيى الشهري، والسويسري شيردان شاكيري، والكولومبي ألبرتو كوينتيرو، ولا يتجاوز طولهم 165 سم.

وتمتلك بيرو الفريق "الأقصر" في المونديال، بمعدل طول يبلغ 177.6 سم، يليه المنتخب السعودي بمعدل 177.7 سم، ثم المنتخب الأرجنتيني بمعدل 178.4 سم.

وتعد صربيا المنتخب الأطول، التي تدخل البطولة بمعدل طول 186.7 سم، يليها الدنمارك بمعدل 186.6، ثم ألمانيا بمعدل 185.8 سم.

الأضخم والأنحف

يعد رومان توريس، قائد منتخب بنما، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، "الأضخم" في البطولة، إذ يزن 99 كيلوغراما، ويليه مدافع إنجلترا هاري ماغواير، الذي يزن 98 كيلوغراما.

أما الأنحف في المونديال، فهو لاعب وسط منتخب اليابان تاكاشي إنوي، الذي لا يتجاوز وزنه 59 كيلوغراما، ويليه لاعب منتخب إنجلترا جيسي لينغارد (60 كغ).

ويعد منتخب الدنمارك "الأضخم" في المونديال، بمعدل وزن يصل إلى 82.6 كغ، بينما يعتبر منتخب اليابان "الأنحف" في البطولة، بمعدل 71.5 كغ.

الأكبر والأصغر

الحارس المصري عصام الحضري أكبر لاعب سيشارك في البطولة، بعمر تجاوز 45 عاما، وسيكون اللاعب الأكبر في تاريخ المونديال إذا شارك في أي مباراة، فيما يعتبر قائد منتخب المكسيك رافائيل ماركيز، أكبر لاعب غير حراس المرمى، سيشارك في روسيا 2018، بعمر 39 عاما.

وسيشارك في البطولة 7 "مراهقين"، لم يبلغوا سن 20 عاما بعد، أبرزهم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جرمان، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد الإسباني، وظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد.

ويعد الأسترالي دانييل أرزاني (19 عاما) أصغر لاعب في البطولة، وهو اللاعب الوحيد من مواليد عام 1999 الذي سيشارك في البطولة.

وسيكون منتخب نيجيريا الأصغر سنا في المونديال، بمعدل أعمار يبلغ 25.9 عام، للاعبي الفريق المكون من 23 لاعبا، تليها إنجلترا وفرنسا بالتساوي، بمعدل 26 عاما.

وتعد منتخبات أميركا الوسطى والكاريبي الأكبر سنا في المونديال، حيث سيشارك منتخبا بنما وكوستاريكا بفريقين يبلغ معدل أعمارهما 29.6 عام، تليهما المكسيك (29.4 عام).

الخبير والمبتدئ

الحارس المصري الحضري سيكون "الأكثر خبرة" في المونديال، حيث يملك 158 مباراة دولية، متفوقا على قائد إسبانيا سيرخيو راموس (155 مباراة دولية)، وقائد البرتغال كرستيانو رونالدو (150 مباراة دولية).

وسيشارك حارسا المرمى كوين كاستيلز (بلجيكا) وألفونس أريولا (فرنسا) في المونديال من دون خوض أي مباراة دولية سابقة، فيما سيخوض المدافع الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد البطولة ولديه مباراة دولية واحدة فقط.