ثنائية "المانشافت" حملت توقيع تيمو فيرنر (8) وعمر هوساوي (43 خطأ في مرماه)، فيما سجل للأخضر السعودي تيسير الجاسم (84) هدف السعودية.

وكان المنتخب السعودي قد سقط أمام بلجيكا برباعية نظيفة وأمام إيطاليا 1-2 وأمام البيرو 3- صفر، وحقق فوزا يتيما على اليونان 2-صفر استعدادا لخوض غمار مونديال 2018 حيث سيلعب المباراة الافتتاحية ضد روسيا، الدولة المضيفة في 14 الحالي ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الأوروغواي ومصر.

في المقابل، وضعت ألمانيا حدا لخمس مباريات تواليا لم تعرف فيها طعم الفوز وهي كانت أسوأ سلسلة لها منذ مارس عام 1988.

وكاد المنتخب السعودي يخطف هدف التعادل عندما مرر الجاسم كرة متقنة باتجاه السهلاوي، لكن ماتس هوملز تدخل في اللحظة الأخيرة منقذا شباك منتخب بلاده من هدف أكيد.

والهدف هو الأول للسعودية في شباك ألمانيا في ثلاث مواجهات وكانت الأولى في فبراير عام 1998 وانتهت بفوز المانيا 3-صفر، والثانية في نهائيات كأس العالم عام 2002 في كوريا الجنوبية، وانتهى بانتصار كاسح للمانشافت بثمانية نظيفة بينها ثلاثية لميروسلاف كلوزه أفضل هداف في نهائيات كأس العالم.